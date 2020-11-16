محافظ الفيوم يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات الرئاسية بقطاع الصحة، بهدف توفير سبل الرعاية الصحية لجميع أهالي المحافظة خاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية بالقرى النائية.كما تناول اللقاء مناقشة عدد من محاور التنمية بمحافظة الفيوم، واستعراض أهم الأعمال التي يجري تنفيذها بالقطاع الصحي، وكذلك آليات الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيرس كورونا المستجد.عقب اللقاء، قدم محافظ الفيوم درعاً تذكارياً لمستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تقديراً لجهوده في دعم القطاع الصحي بالمحافظة.ولفت "التوني" إلى أن زيارة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لمحافظة الفيوم، تشمل المشاركة بندوة تستضيفها جامعة الفيوم تحت عنوان "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية"، وكذلك تفقد سير العمل بمركز أورام الفيوم.