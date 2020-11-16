محافظ الغربية يتفقد مشروع تطوير العشوائيات بمنطقة قحافة فى طنطا

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مساء اليوم الإثنين، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أعمال تطوير العشوائيات بمنطقة قحافة بحى ثان طنطا، حيث تابع المحافظ أعمال البنية التحتية من مياه وصرف وغاز، والبدء فى أعمال الرصف ووضع الإنترلوك، وذلك بإجمالى تكلفة 67 مليون جنيه، موجهاً بتغير جميع كشافات الإنارة بكافة الشوارع الجارى العمل بها ضمن خطة التطوير.

كما تفقد المحافظ ونائبه أعمال التطوير الجارية بكورنيش طنطا ضمن المرحلة الثانية، والتى تبدأ من كوبرى قحافة حتى نهاية شارع الأشرف، وذلك ضمن خطة تطوير الكورنيش من كوبرى جيهان بمنطقة الاستاد، وحتى كوبرى فاروق بمنطقة الجلاء ليكون متنفساً جديداً لأبناء المحافظة.

وأنهى المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير بمنطقة الاستاد والمسند لشركتي المقاولون العرب والإنتاج الحربى، موجهاً رئيس حى ثان طنطا بسرعة الانتهاء من تطوير نفق قحافة، رافق المحافظ خلال جولته عادل داود رئيس حي أول طنطا محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.