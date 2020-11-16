محافظ الغربية يتابع الحركة المرورية بشارع الجلاء ويتفقد مصنع تدوير القمامة

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية صباح اليوم الأعمال الجارية بشارع الجلاء بحى ثان طنطا، حيث تابع وضع إدارة المرور للمخاريط المرورية أمام المدارس، لتهدئة السرعة فى الشارع وذلك لحين انتهاء الطابور الصباحى بالمدارس، واطمئن على دخول كافة الطلاب، مؤكداً على إدارة المرور بالالتزام بهذا الإجراء يومياً من السابعة صباحاً وحتى انتهاء الطابور الصباحى وكذلك فى توقيت خروج الطلاب لحمايتهم أثناء عبور الطريق وذلك لحين الانتهاء من عمل المطبات الصناعية.

كما تابع المحافظ اتباع السائقين للإجراءات الاحترازية موجهاً بارتداء الكمامات وغلق باب السيارة أثناء السير، كما رافق المحافظ لجنة شرطية لمكافحة التحرش مشدداً على مكافحة هذه الظاهرة بكل حزم خاصةً فى شارع سعيد نظراً للشكاوى الواردة من هذا الشارع.

وخلال الجولة استمع الدكتور طارق رحمى إلى طلبات المواطنين ووجه على الفور رئيس حى أول طنطا بتنفيذ حملة مكبرة بشارع ترعة الشيتى لرفع القمامة والإشغالات، كما وجه رئيسى حى أول وثان طنطا برفع القمامة الموجودة بالشوارع فى الصباح الباكر قبل نزول المواطنين.

واختتم المحافظ جولته متفقداً مصنع دفره لتدوير القمامة حيث تابع حركة السيارات بالمصنع وكذلك تفقد السماد المنتج من أعمال تدوير القمامة.



الحركة المرور ية بشارع الجلاء



شارع الجلاء