محافظ الغربية يتابع أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالوحدات المحلية.. صور

الغربية - عادل ضرة

نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى حملة لصيانة أعمدة الإنارة العامة وكشافات الإنارة وتغيير العوازل وإزالة الوصلات والمفاتيح المتهالكة على الأعمدة بالقرى ، كما قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بصيانة كشافات الإنارة العامة بطريق القرشية - شبشير الحصة وتركيب عدد 4عوازل كهرباء.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لرؤساء المراكز والمدن بالمرور على الشوارع والطرق للتأكد من أعمال الإنارة ومراجعة سلامة الأعمدة حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين والحد من وقوع الحوادث.

وفى ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينة زفتى بصيانة أعمدة الإنارة العامة بمداخل القرى التابعة للوحدة المحلية بسنبو الكبرى صيانةً كاملةً، كما تم صيانة 15 كشاف لأعمدة الإنارة بقرية ميت عساس - الطريق السريع بمركز ومدينة سمنود، كما قام قسم الإنارة بحي ثان المحلة بالقيام بحملة صيانة وتركيب كشافات صالحة بدلاً من التالفة ب (طريق الموقف الجديد - الشعبية - شارع عزبة بشارة - طريق نادي الشرطة ).