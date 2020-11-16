محافظ الشرقية يقدم مساعدات عاجلة لـ10 حالات الأكثر احتياجا خلال لقاء المواطنين

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، عدداً من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، فى حضور سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وعددٍ من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات بالديوان العام، وذلك بقاعة الاجتماعيات بالديوان العام.

وبدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابى والفعال بين الجهاز التنفيذى والمواطنين، وذلك لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم فى الأسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها فوراً فى ضوء الإمكانيات المتاحة .

وخلال اللقاء قدم المحافظ مساعدات مالية عاجلة لعدد 10 أسر من الأسر الأكثر احتياجا والتى جاءت للقاءه اليوم تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة، كما قام بتقديم مساعدات مالية مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعى لهم، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية عليهم وتبين مدى استحقاقهم لتلك المساعدات.

ووجه محافظ الشرقية مسئولى مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياه ونفقات المعيشة.

وحرصاً منه على توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التى تعانى من أمراض مزمنة أو يعانى أبناؤها الصغار من ضمور فى الأطراف والمخ وتقديم العلاج والمتابعة الدورية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين يتضررون من عدم قدرتهم على تحمل نفقات علاج أبنائهم الصغار، ، مؤكداً على وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لمن يرغب منهم فى الحصول على وظيفة وبناء حياة جديدة.

وخلال اللقاء تقدم عدد من المواطنين بشكوى من عدم قدرتهم على تحمل مصروفات الدراسة لأبنائهم فى مراحل التعليم العام والجامعي، ليوجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير المنطقة الأزهرية باتخاذ اللازم، كما قرر المحافظ مخاطبة رئيس جامعة الزقازيق لإعفائهم من المصروفات الدراسية، نظراً لظروفهم الاجتماعية والعائلية الصعبة.

وفى سياق متصل وجه محافظ الشرقية مدير إدارة الشئون القانونية بدراسة عدد من الموضوعات التى طرحها المواطنون بخصوص تأجير السويقات وأسواق المواشي، وكذلك التبرع بقطع أراضى لإقامة مشروعات تعليمية عليها وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم.



جانب من لقاء محافظ الشرقية والمواطنين



جانب من لقاء محافظ الشرقية والمواطنين



جانب من لقاء محافظ الشرقية والمواطنين