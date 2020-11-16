محافظ الدقهلية يكرم فتاة من ذوى الهمم أشاد بها الرئيس لمشاركتها بمعرض تراثنا

الدقهلية شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة الفتاة ياسمين فؤاد كشك من ذوى الاحتياجات الخاصة "ذوى الهمم - كفيفة"، والتى حصلت على قرض من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مشروع للمشغولات اليدوية، والكروشيه ، وشاركت بمعرض "تراثنا" الذى أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية، وحظيت بلقاء الرئيس، وأشاد بمنتجاتها وأعمالها بالمعرض، كما أن الفتاة تجيد أيضا العزف على البيانو حيث تشارك بالمؤتمر القادم لذوى الهمم برعاية رئيس الجمهورية لتقديم فقرة للعزف على البيانو بالمؤتمر.

ورحب محافظ الدقهلية بالفتاة مؤكدا أنها نموذج للإرادة والتحدى رغم ظروفها، مشيرا إلى أن هذه النماذج ترعاها الدولة وتقدم لهم كل الرعاية والمساندة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتقديرا وامتنانا بالفتاة سلمها محافظ الدقهلية شهادة شكر وتقدير تحفيزا وتشجيعا لها ولتكون نموذجا يحتذى به اقرانها من ذوى الهمم.

وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من أبناء محافظة الدقهلية، كما أكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع الوزارات المعنية والهيئات المختصة بهدف تقديم الرعاية والمساندة لجميع الفئات المستحقة للدعم والرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الأولويات، وحضر اللقاء أيمن موسى مدير جهاز تنمية المشروعات فرع الدقهلية.