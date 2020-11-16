محافظ الدقهلية يحيل 18 محضرا للنيابة ويعلن شن حملات يومية على المخابز والأسواق

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية،فى بيان له،أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات مشيرا إلى قيام حملات تموينية على الاسواق والمحلات والمخابز ومحلات البيع بمركز ومدينة المطرية أسفرت عن ضبط 18 مخالفة بالأسواق والمحلات والمخابز وتم تحرير محاضر بشأنها.

وقرر محافظ الدقهلية إحالة محاضر المخالفات إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ،جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه، محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية بشأن الحملة المشتركة التى تم تنفيذها بنطاق مركز ومدينة المطرية، واوضح رئيس المركز، انه تم تشكيل لجنة للمرور علي الاسواق والافران بمشاركة، مدير الطب البيطري والتموين ومفتش صحة المطرية والتموين وادارة والبيئة، وكانت المحاضر المحررة عبارة عن 8 محاضر صحة و 4 عدم حمل شهادة صحية و 3 محاضر بيئية بالاضافةالى 3 محاضر عدم إعلان تسعيرة و تم إعدام 45 كيلو جرام لحوم غير صالحة.

وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينه المطرية بالتنسيق مع قطاع التموين لمتابعة تصرفات النيابة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية حيال جميع المخالفات.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف الحملات التموينية والصحية والبيطرية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين .