محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترع بنى سميع بأبوتيج .. صور

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تبطين ترعة بنى سميع بقرية البلايزة التابعة لمركز أبوتيج وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع والذى يجرى تنفيذه ضمن خطة وزارة الرى ويصل عددها فى المرحلة الأولى حوالى 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري.

رافقه خلال الجولة يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج والمهندس سيد جابر مدير عام أعمال التأهيل بالإدارة العامة للتوسع الأفقى والمهندس أحمد مصطفى حسين مشروعات الرى والمهندس مصطفى محمود يونس ونهى وجيه محمد مهندسين بمديرية الري.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين الترع بقرية بنى سميع ورفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بمنطقة كوبرى ترعة نجع حمادى مشددًا على تكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات من على جوانب الترع بالتنسيق مع مديرية الرى كما تفقد أعمال إنشاء كوبرى رقم 149 على ترعة نجع حمادى الغربية والذى يجرى انشاؤه بتكلفة 18 مليون جنيه بحمولة 70 طن واستمع إلى شرح لمراحل الإنشاء ومعدلات التنفيذ فضلًا عن أهمية الكوبرى الذى يربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة مروراً بشريط السكة الحديد وترعة نجع حمادي.

كما استمع للأعمال التى تنفذها الإدارة العامة للتوسع الأفقى للرى بأسيوط بنطاق المحافظة والتى تجاوز تكلفتها الاستثمارية حوالى 200 مليون جنيه حتى الآن بأطوال تصل إلى 65 كيلو متر وتشمل ترع ( بنى غالب ، باقور ، منفلوط ، البسيونى ،بأبنوب ، أبنوب ، شقلقيل ، بنى سميع) وذلك تحت إشراف المهندس ياسر عبدالرحيم وكيل وزارة الرى بأسيوط والمهندس محمد حسونة مدير عام الإدارة العامة للتوسع الأفقى بأسيوط.

وقال محافظ أسيوط إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تسعى إلى الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذى يعد نقلة حضارية فى القرى والنجوع لتطوير شبكة الترع والمصارف فى أسرع وقت ممكن وذلك لتحسين البيئة والحد من التلوث وصولاً إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى تلك المناطق فضلاً عن تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ مثل تلك المشاريع التى تقدم خدمات للمواطنين مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات الفنية والقياسية فى التنفيذ بقرى ومراكز المحافظة وذلك تحت اشراف مسئولى الرى ورؤساء المراكز والأحياء.



محافظ أسيوط يتفقد تبطين ترع بني سميع وتنفيذ كوبرى 149



محافظ أسيوط يتفقد تبطين ترع بني سميع وتنفيذ كوبرى 149