محافظ أسوان يوجه بتفعيل التحول الرقمى بإتاحة الخدمات الجماهيرية إلكترونياً‎

أسوان – عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة المختصة بإتاحة الخدمات الجماهيرية المختلفة إلكترونياً وعبر شبكات الإنترنت على بوابة خدمات المحليات وهو الذى يتواكب مع تفعيل منظومة التحول الرقمي التى حققت فيها المحافظة خطوات جيدة فى إطار الجهود المكثفة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار محافظ أسوان إلى أن ذلك يتم بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة من المحليات في كافة المجالات، والوصول إلى الجودة المطلوبة الهادفة لتحقيق حالة الرضا للمواطن الأسوانى وتمكينه من التقدم بطلب الخدمة من خلال البوابة دون التوجه إلى المراكز التكنولوجية.

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأنه يتم التقدم بطلب الخدمة على اللينك ( Lgs.gov.eg ) بجانب إتاحة الفرصة لسداد قيمة رسوم الخدمات المقررة عبر نفس البوابة دون الحاجة للتواجد فعلياً داخل المراكز التكنولوجية لافتة إلى أنه من أبرز الخدمات التى يمكن التقدم فيها عبر البوابة ضمن المرحلة الأولى هى خدمة التصالح فى مخالفات البناء، وخدمات المصاعد، والإشغالات والإعلانات والسداد والمحلات وخدمات أخرى وذلك بإجمالى42 خدمة مفعلة تم إتاحتها بشكل متميز .