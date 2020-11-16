محافظ أسوان يعلن مراجعة مشروعات حياة كريمة ميدانياً لتسليمها للمنتفعين‎.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه يتم المتابعة الميدانية لمشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة، من خلال لجنة تم تشكيلها للوقوف من أرض الواقع على معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية ضمن فعاليات المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفى بيان صحفى، كلف المحافظ اللجنة بمراجعة مشروعات المرحلة الثانية لقرية الرئيسية التابعة لمركز إدفو والتى تشمل قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والرصف بإجمالى إستثمارات تصل لأكثر من 20 مليون جنيه منها تركيب 3 محولات وأعمدة إنارة وكشافات كهربائية ، فيما سيتم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وتركيب مواسير بأقطار وأحجام مختلفة ، بينما يضم قطاع التعليم إنشاء 3 فصول تعليم أساسى ، بالإضافة إلى رصف 2 كم طرق داخل القرية ، وبالتوازى مع ذلك قامت اللجنة أيضاً بمراجعة وفحص وتسلم 50 منزل تم إدراجهم ضمن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة المنازل داخل قرية وادى العلاقى التى تقع على مسافة 180 كم جنوب شرق مدينة أسوان والذى تم تنفيذه بواسطة جمعية قبس من نور لرفع مستوى معيشة حوالى 2500 نسمة من عربان البدو المقيمين بوديان العلاقى.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة ستضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو ، بجانب تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات 198 مليون جنيه، وهو الذى يأتى بعد تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية استهدفت لتحسين معيشة 38 ألفا و626 أسرة باستثمارات 82.7 مليون جنيه .



تطوير منازل ضمن المبادرة



تطوير منازل