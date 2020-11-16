اليوم السابع
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الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:49 م
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محافظة الإسكندرية تتحفظ على 291 مركبة مخالفة على محور المحمودية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:08 م
محافظة الإسكندرية تتحفظ على 291 مركبة مخالفة على محور المحمودية التكاتك
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت إدارة مرور الإسكندرية حملة مكبرة، اليوم، شملت مناطق 26 يوليو وغرب الإسكندرية وعدد من المحاور المرورية الرئيسية، وأسفرت عن ضبط عشرات المركبات المخالفة التي تسير في الشوارع الرئيسية بالمخالفة لتعليمات المرور التي تحظر على هذه المركبات السير في الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضبط مركبات التوكتوك المخالفة.

وفي سياق متصل؛ واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها لمنع سير المركبات المخالفة علي محور المحمودية، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفنى الهندسى، حتى الآن بالتحفظ على عدد 291 مركبة مخالفة.

 

 


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