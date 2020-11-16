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مجلس الوزراء الأردني يتخذ عدة قرارات برئاسة بشر الخصاونة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:01 ص
مجلس الوزراء الأردني يتخذ عدة قرارات برئاسة بشر الخصاونة بشر الخصاونة
وكالات

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قرّر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام كادر ضبّاط القوّات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2020، ومشروع نظام معدِّل لنظام كادر أفراد القوات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2020، وفق وكالة الأنباء بترا.
 
ويأتي تعديل النظامين ترجمة للتوجيهات الملكيّة السامية بضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين، وبهدف زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الطويلة لضبّاط وأفراد القوّات المسلّحة ممّن تتمّ إحالتهم إلى التقاعد، والتي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 2006.
 
كما يأتي النظامان لغايات الارتقاء بمستوى الخدمة العسكريّة إلى أعلى المستويات، وفي جميع المراحل، وتحديداً مرحلة ما بعد الخدمة العسكريّة (مرحلة التقاعد)، والمساهمة في تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين.
 
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الثانويّة العامّة لسنة 2020، والذي يهدف إلى تنظيم دراسة الثانويّة العامّة في الخارج، وتحقيق العدالة في القبول الجامعي بين الحاصلين على شهادة الثانويّة العامّة من الخارج والحاصلين عليها من الأردن.
 
ووافق على إلغاء بدل خدمات استيراد المشتقّات النفطيّة عبر الترانزيت (من خلال المنافذ البريّة).
 
ويهدف القرار إلى تقليل الكلف على الشركات التي تعمل في مجال نقل المشتقّات النفطيّة عبر الترانزيت، بما يساهم في تحقيق استراتيجيّة قطاع الطّاقة للأعوام 2020 - 2030، التي تهدف إلى تطوير منظومة قطاع الطّاقة في الأردن لجعله مركزاّ إقليميّاً لتبادل الطّاقة، وتعزيز علاقات المملكة مع دول الجوار في هذا الجانب؛ خصوصاً في ظلّ رغبة العديد من الشركات باستيراد وتصدير المشتقّات النفطيّة من خلال الأردن.
 
على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين أمجد عودة العضايلة سفيراً للأردن لدى جمهوريّة مصر العربيّة، ومندوباً دائماً للأردن لدى جامعة الدول العربيّة.

بشر الخصاونة

مجلس الوزراء الأردني

الأردن

قرارات مجلس الوزراء الاردني

اخبار الاردن

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