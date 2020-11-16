لقاح سبوتنيك - V يثبت قدرة على تجاوز المشكلات المناعية

هند عادل

كشفت تقارير دولية عن فعالية اللقاح الروسى المضاد لفيروس كورونا سبوتنيك v في التغلب على مشكلات الجهاز المناعى، وذكر تقرير أعده مركز "credit suisse" السويسري أن الطريقة، التي اعتمدت لإنتاج لقاح "سبوتنيك - V" الروسي، ضد كورونا، تزيد من فعاليته وتضمن قدرته على تجاوز المشكلات المرتبطة بالمناعة، بحسب وكالة نوفوستى الروسية.

وأكد محللو المركز أن المقاربة التي اعتمد عليها مركز "جماليا" الروسي، لإنتاج لقاح "سبوتنيك - V"، مشابهة لتلك المستخدمة من قبل مركز "جونسون أند جونسون" و"CanSino" لتطوير اللقاحات.

وأوضح المركز أن الاختلاف الرئيسي الذي يميز لقاح سبوتنيك عن نظائره، هو الاعتماد على ناقلتين مختلفتين للفيروس الغدي للجرعة الأولى (rAd5) والثانية (rAd26) من اللقاح، وهو ما يسمح بالتغلب على المشاكل المحتملة التي قد تكون في الجهاز المناعي.

كانت روسيا قد أعلنت نتسجيل أول لقاح مضاد لكورونا أغسطس الماضي وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك في" ، والذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ثم أعلنت بوقت لاحق، عن تسجيل لقاحها الثاني وأطلقت عليه اسم "إيبيفاك كورونا" والذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، صرح بأن فعالية اللقاحات الروسية ضد كورونا " تزيد عن 90 بالمئة، لكن ليس لدى الجميع نفس المستوى من الاستجابة المناعية.

وتسعى السلطات الروسية لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري بعد أن سجلت الإصابات بفيروس كوورنا مليوني حالة.