كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 200 إصابة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

وكالات

سجل عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد أكثر من 200 إصابة لليوم الثالث على التوالي اليوم الاثنين مع تراكم الإصابات الجماعية في جميع أنحاء البلاد، مما دفع السلطات الصحية إلى النظر "بجدية" في رفع تدابير التباعد الاجتماعي في البلاد بدرجة واحدة.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) اليوم أن كوريا الجنوبية أضافت 223 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما يشمل 193 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 28,769 إصابة.

ونما عدد الإصابات اليومية الجديدة بأرقام ثلاثة لليوم التاسع على التوالي حيث تجاوز العدد 200 إصابة للمرة الأولى منذ 73 يوما يوم السبت.

وعزت السلطات الصحية النمو الحاد إلى سلسلة الإصابات الجماعية من التجمعات الخاصة والمرافق العامة في جميع أنحاء البلاد، مما جعل من الصعب تتبع الحالات المحتملة والحد من انتشار الفيروس.