كوريا الجنوبية تدرس رفع مستوى التباعد الاجتماعى وتحذر من موجة جديدة لكورونا

وكالات

قالت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، اليوم، الاثنين، إنها تتخوف من ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد إلى ما يتراوح بين 300 - 400 بعد أسبوعين - 4 أسابيع.

وأوضحت رئيسة وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جيونج أون-كيونج، في موجز صحفي أن معدل التكاثر الأساسي للفيروس يبلغ 1.12، وأضافت أن هناك احتمال تسجيل 300 - 400 إصابة جديدة يوميا بعد أسبوعين - 4 أسابيع، إذا لم يتم تقليل الاتصالات بين الأشخاص.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن جيونج، أن الوكالة وفرت الأسرة لمصابي كورونا تحت الحالات الصحية الخطرة أو الحرجة، غير أن أي زيادة حادة في عدد الإصابات قد تمثل عبئا على النظام الطبي للاستجابة، مؤكدة على ضرورة تعزيز قيود التباعد الاجتماعي أو الجهود لتقليل الاتصالات بين الأشخاص.

وتظل السلطات الصحية حذرة بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا على الصعيد الوطني.

وذكرت جيونج أن الوقت الحالي يعد لحظة حاسمة للغاية لانتشار كورونا في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى زيادة الأنشطة الداخلية في فصل الشتاء وعوامل الخطر المختلفة مثل أمراض الجهاز التنفسي الأخرى بما فيها الإنفلونزا وغيرها.

وسجلت البلاد أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي مع الإصابات المتفرفة في جميع أنحاء البلاد، مما دفع السلطات الصحية إلى النظر بجدية في رفع إجراءات التباعد الاجتماعي بدرجة واحدة.