كاتب سعودى: جو بايدن لم يصبح رئيسا لأمريكا حتى الآن رغم نتيجة الانتخابات

إبراهيم حسان

قال الدكتور أحمد الفراج، الكاتب والمحلل السعودى، إن جو بايدن لم يصبح حتى الآن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية رغم نتيجة الأصوات الفارقة مع ترامب وفقا لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

أضاف الفراج، فى مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن الكونجرس الأمريكى سيعلن فى يوم 6 يناير المقبل من هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حتى الآن لم يتم توثيق نتيجة أصوات الانتخابات الأمريكية حتى الآن، متابعا: "لماذا استعجل بايدن وأعلن نفسه الفائز بالرئاسة الأمريكية؟.. وما يحدث حاليا هى مجرد إعلان ودعاية انتخابية".

وأوضح الكاتب والمحلل السعودى، أن أمريكا الآن فى حالة حرب بين الجمهوريين الذين يقتنعون بفوز ترامب فى الانتخابات، والديمقراطيين المتهمين بتزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مبينا: "هذه القضية يدخل فيها الخيانة العظمى.. وهناك واحدة من أكبر المحاميين فى الولايات المتحدة، صرحت بأنها لديها ما يكفى لقلب نتائج الانتخابات، لأنها تمتلك وثائق باستخدام الديمقراطيين أجهزة كمبيوتر للتلاعب بالعملية الانتخابية داخل الغرف المغلقة، وذلك فى 27 ولاية أمريكية على الأقل".

وتابع: "الرئيس ترامب، فاز بمعجزة فى الانتخابات السابقة، ويواجه حربا من 4 سنوات، ومحاولتين للعزل، بجانب الحرب عليه بسبب أزمة كورونا حتى خرج اللقاح الذى عملت عليه إدارته، مردفا: "إعلام المملكة العربية السعودي والإعلام المصرى والإماراتى، أكثر حرية وديموقراطية من كل وسائل الإعلام الأمريكية.. وأنا لا أصدق حرفا واحدا مما يقوله الإعلام الأمريكي، لأنه أداة سياسية يوجهها اليسار والديمقراطيين.. ومن يحكم أن بايدن فاز لا يفقه شيئا فى الدستور الأمريكى".