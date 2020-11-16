اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كاتب سعودى: جو بايدن لم يصبح رئيسا لأمريكا حتى الآن رغم نتيجة الانتخابات

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:36 م
كاتب سعودى: جو بايدن لم يصبح رئيسا لأمريكا حتى الآن رغم نتيجة الانتخابات بايدن
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد الفراج، الكاتب والمحلل السعودى، إن جو بايدن لم يصبح حتى الآن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية رغم نتيجة الأصوات الفارقة مع ترامب وفقا لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

أضاف الفراج، فى مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن الكونجرس الأمريكى سيعلن فى يوم 6 يناير المقبل من هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حتى الآن لم يتم توثيق نتيجة أصوات الانتخابات الأمريكية حتى الآن، متابعا: "لماذا استعجل بايدن وأعلن نفسه الفائز بالرئاسة الأمريكية؟.. وما يحدث حاليا هى مجرد إعلان ودعاية انتخابية".

وأوضح الكاتب والمحلل السعودى، أن أمريكا الآن فى حالة حرب بين الجمهوريين الذين يقتنعون بفوز ترامب فى الانتخابات، والديمقراطيين المتهمين بتزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مبينا: "هذه القضية يدخل فيها الخيانة العظمى.. وهناك واحدة من أكبر المحاميين فى الولايات المتحدة، صرحت بأنها لديها ما يكفى لقلب نتائج الانتخابات، لأنها تمتلك وثائق باستخدام الديمقراطيين أجهزة كمبيوتر للتلاعب بالعملية الانتخابية داخل الغرف المغلقة، وذلك فى 27 ولاية أمريكية على الأقل".

وتابع: "الرئيس ترامب، فاز بمعجزة فى الانتخابات السابقة، ويواجه حربا من 4 سنوات، ومحاولتين للعزل، بجانب الحرب عليه بسبب أزمة كورونا حتى خرج اللقاح الذى عملت عليه إدارته، مردفا: "إعلام المملكة العربية السعودي والإعلام المصرى والإماراتى، أكثر حرية وديموقراطية من كل وسائل الإعلام الأمريكية.. وأنا لا أصدق حرفا واحدا مما يقوله الإعلام الأمريكي، لأنه أداة سياسية يوجهها اليسار والديمقراطيين.. ومن يحكم أن بايدن فاز لا يفقه شيئا فى الدستور الأمريكى".


جو بايدن

ترامب

امريكا

الانتخابات الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جو بايدن: اتفقنا مع كبرى الشركات على إعادة الأمور إلى طبيعتها لإعادة فتح الاقتصاد بأمان.. الرئيس المنتخب مهاجما ترامب: يلعب الجولف ولا يعقد أى اجتماعات لمواجهة كورونا..ويعلن: أمريكا ستعود لمنظمة الصحة العالمية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:11 م

بايدن: الولايات المتحدة الأمريكية ستعود لمنظمة الصحة العالمية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:56 م

بايدن مهاجما ترامب: يلعب الجولف ولا يعقد أي اجتماعات لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:49 م

بايدن: لو نسق ترامب معنا لسهل الأمور.. وأتمنى أن يكون منفتحا قبل 20 يناير

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:43 م

بايدن: نريد العمل مع الجمهوريين من أجل مواجهة تداعيات جائحة كورونا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:34 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة