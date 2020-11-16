قومى المرأة بشمال سيناء ينفذ دورة بعنوان " ولدّ فكرة مشروعك "

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء دورة تدربية على مدار يومين تحت عنوان "ولد فكرة مشروعك""مؤكدا ، انه في إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وبناء على بروتوكول التعاون بين فرع المجلس القومي بشمال سيناء وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم تنفيذ دورة تدريبية على مدار يومين تحت عنوان ( ولد فكرة مشروعك.

نفذت الفعاليات بحضور احسان داود غالي مقررة فرع المجلس القومي بشمال سيناء و فريال عبيد عضو الفرع، وآمال زيدان مدير فرع الجهاز بالمحافظة وطارق الشوربجي مدرب ومسئول الخدمات غير المالية بالجهاز بحضور 25 متدربة .

وتم تقديم عرض بخدمات جهاز تنمية المشروعات ودوره وتاريخ إنشاؤه فى المحافظة وكيفية تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و المتناهية الصغر، وتعريف العمل الحر والمشروع التجارى سواء فردي أو جماعى، وعرض أنواع المشروعات( صناعي وزراعي وخدمي وتجاري )، وتم تقسيم المتدربات الي مجموعات وتحديد العناصر المهمة في فكرة المشروع .