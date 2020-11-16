اليوم السابع
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قومى المرأة بالشرقية يستخرج 3500 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 03:00 ص
قومى المرأة بالشرقية يستخرج 3500 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات عايدة عطية
الشرقية- فتحية الديب

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 قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع استخراج 3500 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، وذلك فى الفترة من بداية شهر سبتمبر وحتى اليوم.

وأضافت مقررة الفرع فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وتابعت: أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية، والعميد حسن علوش، وأشرف عوض، موظف بالأحوال المدنية بالزقازيق، ومن القرى التى استفادت ومن البطاقات صفط الحنة والصوة وعليم مركز أبوحماد، وكفر مكاوى والشبانات والعلوية مركز الزقازيق، والحبش وكفور نجم مركز الإبراهيمية ووالرباعى مركز كفر صقر، طحلة بردين وجزيرة السعادة وميت ركاب وقرى بنى حسن وبنى عبس وقصاصين الأزهار وراغب الأمير وبنى منصور، بمركز أولاد صقر، كما تصوير عدد من استمارات الرقم القومى لعدد من سيدات قرية ميت ربيعة البيضاء مركز بلبيس بسجل مدنى بردين برئاسة أحمد عبد العال، أمين السجل.

 


مصر

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القومى للمراة بالشرقية

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