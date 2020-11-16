قلة الطاقة وسوء المزاج وضعف المناعة.. اعرف تأثير فصل الشتاء على جسمك

كتبت نهير عبد النبى

قد يكون فصل الشتاء هو الفصل المفضل للكثيرون لكنه له بعض التاثيرات على صحة الجسم والبشرة، فقد يتعرض الكثيرون لنزلات البرد والانفلونزا وخصوصا مرضى الحساسية والأطفال كما يعمل فصل الشتاء على شحوب البشرة وجفافها، وحسب ما ذكرته صحيفة ذا ديلى ميل البريطانية فأن إحدى أسهل الطرق للوقاية من مشاكل فصل الشتاء هي إضافة مغذيات متعددة إلى روتيننا اليومي ، لذلك يمكننا أن نكون واثقين من أن أجسامنا تحصل على كل القوت الذي تحتاجه لتعمل في أفضل حالاتها.

ومن أبرز المشاكل الصحية التى يسببها فصل الشتاء



1: الجفاف

خلال فصل الصيف، يتم تذكيرنا دائمًا بالبقاء رطبًا نحمل زجاجات المياه معنا ونتأكد من حصولنا على لترين يوميًا في محاولة لدرء الجفاف، ولكي نكون صادقين، عندما يكون الجو حارًا ونتعرق في كل مرة نتحرك فيها ، لكن هل تعلم أنه لا يزال بإمكانك الإصابة بالجفاف في الشتاء؟ عندما نرتجف في البرد، قد يكون من الصعب تصديق ذلك، لذلك من المحتمل ألا نبذل جهدًا لشرب المزيد من الماء.

2: نقص الطاقة وتقلبات المزاج

نظرًا لأن الأيام تصبح أقصر، فقد تتعطل دورات النوم والاستيقاظ لدينا، ومع تعرضنا لأشعة الشمس بشكل أقل ، تنتج أدمغتنا المزيد من الميلاتونين، وهو هرمون يساعدنا على الشعور بالنعاس.

لكن النوم لفترة أطول ليس هو الحل ويمكن أن يجعلنا نشعر بالسوء في كثير من الأحيان. لذا اترك بعض ضوء النهار الطبيعي بأسرع ما يمكن وحاول الخروج خلال النهار أيضًا.

وحاول أن تتجنب إغراق نفسك بالكثير من الكافيين، بدلاً من ذلك ، تأكد من أن تناول الفيتامينات والمعادن في المستويات المثلى.

3: شد العضلات

الطقس البارد يمكن أن يجعل عضلاتنا مشدودة ، لكن العضلات المشدودة يمكن أن تعني زيادة خطر الإصابة. لذلك من المهم تخصيص وقت للإحماء المناسب قبل ممارسة الرياضة وتهدئة كبيرة بعد ذلك أيضًا.

لذلك خصص بضع دقائق للتمدد ولا تنس التأكد من حصولك على أفضل العناصر الغذائية لعضلاتك وعظامك.

4. جفاف الجلد

يأتي الشتاء مع العديد من الأمور غير المرغوب فيها منها البشرة الباهتة والجافة والقشرية، بالإضافة إلى ذلك ، إذا كانت حالتك عرضة لحب الشباب أو حالات مثل الأكزيما ، فيمكن أن تشتعل في هذا الوقت من العام، هذا يرجع إلى انخفاض مستويات الرطوبة خلال أشهر الشتاء والتي يمكن أن تجعل الجلد أكثر عرضة للخطر.

لذا دلل نفسك وبشرتك ببعض الرطوبة الزائدة باستخدام قناع الوجه المريح والمرطبات.

5: تلف الشعر

من المفترض أن يكون شعر المرأة هو التاج لها ولكن عندما يحل الشتاء يصبح أي شيء غير ذلك، يؤدي الطقس البارد والرطوبة المنخفضة إلى ظهور شعر جاف وهش يمكن أن ينكسر بسهولة أكبر ويمكن أن ينتهي به الأمر بمظهر مجعد وباهت .

6: ضعف المناعة

نصبح أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد في الشتاء، ويعنى الهواء البارد والجاف أن المخاط في أفواهنا وأنوفنا وأعيننا وجهازنا التنفسي يجف أيضًا ، مما يجعل أجسامنا أكثر عرضة لمسببات الأمراض والبكتيريا الضارة والفيروسات.

نظام المناعة لدينا هو دفاعنا ضد هذه العدوى المحتملة ، لذلك من المهم جدًا دعمه قدر الإمكان، فهذا العام ، أكثر من أي وقت مضى.