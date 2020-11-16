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قطع المياه عن مدينة شبين القناطر 8 ساعات لأعمال الصيانة بمحطة عرب جهينه غدا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:56 ص
قطع المياه عن مدينة شبين القناطر 8 ساعات لأعمال الصيانة بمحطة عرب جهينه غدا محطة مياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر، غدا الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر، من الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، وحتى الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء، وذلك لأعمال صيانة بمحطة مياه عرب جهينة المرشحة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي للابلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث علي مدار  24 ساعة.


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