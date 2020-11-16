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قائمة بالدول التى تمنع المسافرين من زيارتها وسط كورونا.. تعرف عليها

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:05 م
قائمة بالدول التى تمنع المسافرين من زيارتها وسط كورونا.. تعرف عليها لقاح فيروس كورونا
كتب إيهاب محمد

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تعترف منظمة الأمم المتحدة بـ 193 دولة حول العالم، ويبدو أن لكل دولة منهجها الخاص فيما يتعلق بالسفر والسياحة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، بعض الدول تفتح أبوابها للسياحة، مثل مصر مع أخذ الإجراءات الاحترازية، وهناك وجهات أخرى فتحت أبوابها بشكل جزئى وبحذر، مثل الأرجنتين، التى بدأت للتو فى السماح لمواطنى الدول المجاورة فقط بالزيارة.

 

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ثم هناك الدول التى أغلقت أبوابها تمامًا أمام السياح المحتملين، وفيما يلى قائمة بأسماء تلك الدول أو الأقاليم حول العالم المغلقة تمامًا أمام السياح أو التى تفرض قيودًا صارمة بحيث تجعل قضاء أى عطلة تقليدية هناك مهمةً شبه مستحيلة:

 

أفريقيا

فى القارة السمراء، هناك بعض الدول الشهيرة التى تستقبل الزوار وسط جائحة كورونا فى الوقت الحالى مثل مصر، وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا.

 

وهذه بعض البلدان فى أفريقيا التى لا تزال مغلقة أمام السياح:

الجزائر: أكبر بلد من حيث مساحة الأرض فى أفريقيا، وموطن للهندسة المعمارية المتطورة فى العاصمة الجزائر. وتتمتع الجزائر بالمناظر الطبيعية الصحراوية الرائعة. ولا تشغل الجزائر رحلات تجارية دولية فى الوقت الحالى، والسفر مقتصر بشكل أساسى على حالات الإعادة إلى الوطن.

 

بوروندي: وبينما أن رواندا المجاورة مفتوحة، فإن بوروندى الواقعة فى وسط أفريقيا، لا تسمح بدخول السياح بعد.

الكاميرون: سيضطر السياح إلى الانتظار لزيارة الكاميرون بأنفسهم.

 

الشرق الأوسط

المملكة العربية السعودية: وهى موطن المواقع الإسلامية المقدسة فى مكة والمدينة، وستبقى المناظر الطبيعية الخلابة فى المملكة ومراكزها التجارية الراقية مخصصة للسعوديين فقط خلال هذا الوقت.

 

آسيا

وتضم قارة آسيا بعض أكثر الوجهات زيارةً فى العالم، ولكنها أيضًا تعد القارة التى تفرض القيود الصارمة على السياحة وسط جائحة كورونا.

 

الصين: البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى العالم لديها بعض الرحلات الجوية المحدودة القادمة من دول مختلفة، ولكن لا يوجد أى منها للسياح.

 

هونج كونج: هونج كونج الصاخبة والحيوية، وهى منطقة إدارية خاصة فى الصين، مغلقة أمام السياح فى الوقت الحالى، وتم إجراء استثناء لسكان سنغافورة فقط، وذلك بفضل "فقاعة السفر" الجديدة التى ستبدأ فى 22 نوفمبر.

 

الهند: من المناطق النائية الدافئة فى ولاية كيرالا إلى جبال الهيمالايا العظيمة، تقتصر عجائب الهند العديدة بشدة على سكانها فى الوقت الحالى، وأفاد موقع "Kayak" على الإنترنت أن هذا التقييد على دخول السياح يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر على الأقل.

 

إندونيسيا: تشتهر سلسلة الجزر الضخمة بمأكولاتها الشهية ومياه المحيط الصافية الكريستالية، وأجواء بالى المريحة، وقد أعيد فتح سلسلة الجزر الضخمة أمام بعض الزوار، ولكن ليس أمام السياح بعد.

 

 

بوتان

 

بوتان
 

بوتان: كانت هذه الدولة الصغيرة المبهجة في جبال الهيمالايا بالفعل واحدة من أكثر دول العالم عزلة قبل جائحة كورونا، لذلك ليس من المستغرب أنها مغلقة أمام السياح في الوقت الحالي.

اليابان: من الطاقة المحمومة لطوكيو والجمال التاريخي لمدينة كيوتو، فإن اليابان مفتوحة لبعض المسافرين بغرض الأعمال، ولكن ليس أمام السياح.

كازاخستان: تسمح هذه الدولة الآسيوية غير الساحلية برحلات طيران محدودة، ولكنها ليست مفتوحة للسياح المستعدين لرؤية مناطقها البرية الشاسعة.

منغوليا: يمكن لمواطني منغوليا فقط التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة لسهولها الشاسعة في الوقت الحالي.

حقول الشاي الخضراء في سريلانكا
حقول الشاي الخضراء في سريلانكا

 

ميانمار: المعروفة سابقاً باسم بورما، بدأت هذه الدولة البوذية المنعزلة المليئة بالمعابد والجمال الطبيعي في الانفتاح مؤخراً بعد عقود من العزلة. ولكن جائحة كورونا وضعت حداً لذلك في الوقت الحالي.

 

كوريا الشمالية: حتى قبل جائحة كورونا، كانت "المملكة الناسكة" واحدة من أكثر الدول عزلة في العالم.

 

الفلبين: لسوء الحظ شواطئ الفلبين وجزرها الجميلة مغلقة أمام السياح في الوقت الحالي.

 

سريلانكا: سيتعين على السياح الانتظار لمشاهدة سحر هذه البلاد الرائعة قبالة الساحل الشرقي للهند.

تايوان: تتمتع هذه الجزيرة الجميلة، المشهورة بمأكولاتها، بأحد أفضل السجلات في العالم في احتواء فيروس كورونا

 

تايلاند: مع عاصمتها بانكوك المثيرة، وشعبها الودود والعديد من الشواطئ الدافئة، تعد تايلاند واحدة من الوجهات المفضلة في العالم. ويمكن فقط لفئة محدودة من الأشخاص زيارتها، وهذا لا يشمل السياح لفترات قصيرة.

 

فيتنام: تعد فيتنام وجهة جذابة للسياح، ولكنها تعد واحدة من أكثر البلدان إنغلاقاً في العالم في الوقت الحالي، بسبب ظروف جائحة كورونا.

 


الاهرامات

اكتشافات سقارة

السياحة

مصر

كورونا

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