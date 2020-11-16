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فيديو وصور.. وزير خارجية الإمارات يبحث مع أبوالغيط القضايا المشتركة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:14 م
فيديو وصور.. وزير خارجية الإمارات يبحث مع أبوالغيط القضايا المشتركة بن زايد وابو الغيط
وكالات

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استقبل عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وفق ما نشرت وكالة وام.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث تطورات الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا على الساحتين العربية والدولية.

كما بحث بن زايد مع أحمد أبو الغيط مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة تداعياته بالإضافة إلى العمل على دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض وتأمين احتياجات شعوب المنطقة العربية منه.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأحمد أبو الغيط، مؤكدا حرص دولة الإمارات بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية في التنمية والازدهار والرخاء.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بجهود أحمد أبو الغيط ودور جامعة الدول العربية في تعزيز وحدة الصف العربي وخدمة القضايا العربية.

بن زايد وأبو الغيط
بن زايد وأبو الغيط

 

وزير الخارجية الإماراتي مع الأمين العام لجامعة الدول
وزير الخارجية الإماراتي مع الأمين العام لجامعة الدول

 


بن زايد وابو الغيط

الامارات

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ابو الغيط

عبد الله بن زايد

اخبار الامارات

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