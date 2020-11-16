اليوم السابع
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فوز رئيسة الوزراء السابقة مايا ساندو بمنصب الرئاسية في مولدوفا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:37 ص
فوز رئيسة الوزراء السابقة مايا ساندو بمنصب الرئاسية في مولدوفا مولدوفا- ارشيفية
وكالة الانباء الاسبانية / إفي

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 فازت الزعيمة المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة مايا ساندو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد في مولدوفا، وفقا للبيانات التي قدمتها الاثنين اللجنة المركزية للانتخابات في الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا.
 
وحصلت ساندو، زعيمة حزب "السلام والتضامن" الموالي لأوروبا، على دعم 57.61% من الناخبين، بعد فرز 99.77% من الأصوات، مقابل 42.39% لمنافسه الأقرب، الموالي لروسيا ورئيس مولدوفا الحالي، إيجور دودون.
 
وبحسب البيانات الأولية، فإن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مولدوفا بلغت 52% من إجمالي الناخبين المسجلين بواقع نحو 3.2 ملايين. 

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