وأعلنت روسيا عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، في شهر أغسطس الماضي، وتم تسجيل لقاحين في البلاد حتى الآن، الأول "سبوتنيك - V"، يطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه إسم "إيبيفاك كورونا"، يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".