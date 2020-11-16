كراكاس (أ ش أ)

أعلنت فنزويلا عن عقد اتفاق مع روسيا لشراء 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسى "سبوتنيك - V" المضاد لفيروس كورونا المستجد ​(كوفيد-19)، وقال الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين، "إن الهدف الرئيسي للوفد الوزاري الفنزويلي الذي توجه إلى روسيا، بقيادة نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، كان التوصل إلى اتّفاق بشأن اللقاح".