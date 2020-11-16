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فلسطين تسجل 7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس كورونا أخر 24 ساعة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:47 م
فلسطين تسجل 7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس كورونا أخر 24 ساعة كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.8%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
 
وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنة 61 عاما من قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، مواطنة 78 عاماً من بيت لحم، مواطن 75 عاماً من مخيم العروب بمحافظة الخليل، مواطن 64 عاماً من الزبابدة في جنين، مواطنة 55 عاما من مخيم بلاطة، مواطنة 86 عاما من بلاطة البلد، مواطن 76 عاما من بيزاريا بمحافظة نابلس).
 
وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 297 حالة في الضفة الغربية (الخليل 6، جنين 12، نابلس 27، طولكرم 13، قلقيلية 18، سلفيت 6، طوباس 8، بيت لحم 81، رام الله والبيرة 126)، قطاع غزة 310.
 
وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (43)، محافظة نابلس (115)، محافظة بيت لحم (60)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (42)، جنين (22)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (24)، طولكرم (34)، طوباس (10)، قطاع غزة (453)، ضواحي القدس (12).
 
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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