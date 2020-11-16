فلسطين تسجل 7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس كورونا أخر 24 ساعة

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنة 61 عاما من قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، مواطنة 78 عاماً من بيت لحم، مواطن 75 عاماً من مخيم العروب بمحافظة الخليل، مواطن 64 عاماً من الزبابدة في جنين، مواطنة 55 عاما من مخيم بلاطة، مواطنة 86 عاما من بلاطة البلد، مواطن 76 عاما من بيزاريا بمحافظة نابلس).