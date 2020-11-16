فريق عمل فندقى مدرب على إجراءات مواجهة كورونا لخدمة محمد صلاح بالجونة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت مصادر بمنتجع الجونة، إن النجم العالمى محمد صلاح يقيم داخل شالية تابع لإحدى الفنادق الكبرى بالجونة، وأن إدارة المنتجع قامت بتوفير فريق عمل مدرب على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لخدمته، وكذلك تأمين الشاليه من رجال أمن الجونة.

وأضافت المصادر، أن محمد صلاح دخل الجونة أمس بسيارة رانج روفر معقمة ومجهزة، مؤكدا على أن هناك تشديدات للاقتراب من مقر إقامته، وأنه سيتم إجراء المسحة المقبلة له يوم الخميس المقبل.

وتابعت المصادر، أن من المقرر أن يقوم فريق طبى بإجراء المسحة للنجم العالمى محمد صلاح فى مقر إقامته بأحد شاليهات الجونة التابعة لإحدى الفنادق يوم الخميس المقبل.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، أنه حتى الآن لم ترد أى تعليمات بخصوص المسحة الطبية للنجم العالمى محمد صلاح، مؤكدا أنه فى انتظار ورود تعليمات بشأن مواعيد المسحة له.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع"، أن هناك توقعات بورود تعليمات بشان المسحة الخاصة لمحمد صلاح اليوم أو غدا، مؤكدا أن فى حالة ورود تعليمات بعمل مسحة له سيتم تجهيز فريق طبى مدرب لذلك الأمر.

فيما كشف أحد العاملين بالجونة والذى رفض ذكر اسمه أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى للنجم محمد صلاح، قديمة ومن زيارته الماضية الجونة العام الماضي.

وكان توقع الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن تأتى مسحة كورونا المقرر إجراؤها للنجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى الخميس المقبل سلبية.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن النجم محمد صلاح حالته مستقرة ولا تدعو للقلق، وأن هذه الأيام نمو بمرحلة خطيرة فى مصر فهى فترة تغير فصول ودخول البرد، ونراهن على وعى المصريين لحماية بلادهم من هذا الوباء عن طريق التمسك بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، لأننا فى مرحلة دراسة لإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس.