اليوم السابع
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الإثنين، 16 نوفمبر 2020 06:07 م
خالد صلاح
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فرنسا تبدأ محاكمة 4 أشخاص بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابى عام 2015

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 04:55 م
فرنسا تبدأ محاكمة 4 أشخاص بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابى عام 2015 باريس
أ ش أ

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بدأت السلطات القضائية الفرنسية، اليوم،الاثنين، محاكمة 4 أشخاص بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي عام 2015 أحبطته السلطاتُ آنذاك.
 
ووجهت السلطات الفرنسية - وفقا لقناة "يورونيوز" الأوروبية - الاتهام إلى "أيوب الخزانى" بفتح النيران على قطار كان متوجهاً من العاصمة الهولندية أمستردام إلى باريس في شهر أغسطس 2015، وذلك قبل 3 أشهر من هجمات باريس الإرهابية في 13 نوفمبر.
 
وأصيب شخصان في الهجوم قبل أن يقيّد 3 أشخاص آخرين يحملون الجنسية الأمريكية، كانوا على متن القطار المهاجم، وكان اثنان منهم جنوداً، وإلى جانب الخزاني، يخضع 3 أشخاص آخرين للمحاكمة بتهمة مساعدته في خطته.
 
كان المتهم من الممكن أن يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة إذا ما تمت إدانتُه.

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أيوب الخزانى

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