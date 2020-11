عرض طائرات "الدرون" فى سماء "سول" لتوعية السكان من عدوى كورونا.. فيديو

قامت السلطات فى كوريا الجنوبية بابتكار طريقة توعوية وترفيهية فى نفس الوقت لتوعية السكان من مخاطر عدوى فيروس كورونا، حيث شكلت مئات الطائرات بدون طيار "الدرون" عرضا توضيحيا ورسائل فى سماء الليل فوق حديقة سيول الأولمبية لمحاولة ايصال رسالة للمواطنين بمخاطر عدوى كورونا وضرورة الحفاظ على الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى بالتزامن مع تفشى الموجة الثانية من كورونا.

LIT UP: Hundreds of drones formed pictograms and messages in the night sky over Seoul Olympic Park in an effort by the South Korean government to encourage the public through challenges from the COVID-19 pandemic. https://t.co/btHihYhP6E pic.twitter.com/phiNVtDVER