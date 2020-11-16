عرض طائرات "الدرون" فى سماء "سول" لتوعية السكان من عدوى كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

قامت السلطات فى كوريا الجنوبية بابتكار طريقة توعوية وترفيهية فى نفس الوقت لتوعية السكان من مخاطر عدوى فيروس كورونا، حيث شكلت مئات الطائرات بدون طيار "الدرون" عرضا توضيحيا ورسائل فى سماء الليل فوق حديقة سيول الأولمبية لمحاولة ايصال رسالة للمواطنين بمخاطر عدوى كورونا وضرورة الحفاظ على الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى بالتزامن مع تفشى الموجة الثانية من كورونا.

LIT UP: Hundreds of drones formed pictograms and messages in the night sky over Seoul Olympic Park in an effort by the South Korean government to encourage the public through challenges from the COVID-19 pandemic. https://t.co/btHihYhP6E pic.twitter.com/phiNVtDVER — ABC News (@ABC) November 16, 2020

وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو لاحتشاد المواطنين فوق حديقة سول الأولمبية لمشاهدة العرض، وذلك العرض يعد محاولة من حكومة كوريا الجنوبية لتشجيع الجمهور من خلال مواجهة تحديات جائحة COVID-19.



عرض لتوعية السكان من كورونا

وسجل عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد أكثر من 200 إصابة لليوم الثالث على التوالى اليوم الاثنين، مع تراكم الإصابات الجماعية فى جميع أنحاء البلاد، مما دفع السلطات الصحية إلى النظر "بجدية" فى رفع تدابير التباعد الاجتماعى فى البلاد بدرجة واحدة.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) اليوم أن كوريا الجنوبية أضافت 223 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما يشمل 193 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 28,769 إصابة.

ونما عدد الإصابات اليومية الجديدة بأرقام ثلاثة لليوم التاسع على التوالى حيث تجاوز العدد 200 إصابة للمرة الأولى منذ 73 يوما يوم السبت.

وعزت السلطات الصحية النمو الحاد إلى سلسلة الإصابات الجماعية من التجمعات الخاصة والمرافق العامة فى جميع أنحاء البلاد، مما جعل من الصعب تتبع الحالات المحتملة والحد من انتشار الفيروس.