طقس الخليج.. غائم بالسعودية والإمارات والكويت ومعتدل في البحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

تباينت أحوال الطقس في دول الخليج اليوم، حيث يسود الطقس الغائم في كل من الإمارات والسعودية والكويت، مع فرص تكون السحب الرعدية، أما في البحرين فتشير الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون معتدلا ويتحول إلى غائم جزئيًا، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الإثنين - سماء غائمة جزئياً تخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة كذلك و على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة). في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية الى شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



طقس الإمارات يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الإثنين، صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار. حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ س، تصل إلى 30 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:12 والمد الثاني عند 02:33.. والجزر الأول عند الساعة 20:03 والجزر الثاني عند الساعة 07:28.

بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 09:30 الثاني عند الساعة 23:11.. والجزر الاول عند الساعة 16:11 والجزر الثاني عند الساعة 04:56.



طقس البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع لهذا اليوم، الإثنين، في مملكة البحرين سيكون معتدلا ويتحول إلى غائم جزئيًا أحيانًا في وقت لاحق.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد في البداية ويتحول إلى جنوبية شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا هذه الليلة.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 30%.