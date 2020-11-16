اليوم السابع
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ضبط المتهم بالتعدى على بائع خضراوات فى الجيزة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:32 ص
ضبط المتهم بالتعدى على بائع خضراوات فى الجيزة متهم - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن التعدى على بائع خضراوات بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على بائع حضراوات بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة.

بالفحص تم التوصل إلى تحديد طرفى الواقعة (المجنى عليه "بائع خضراوات") وأحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية"). 
 
وباستدعاء المجنى عليه، قرر بأنه أثناء عمله ببيع الخضراوات بإحدى المناطق بدائرة القسم فوجئ بالمتهم يتعدى عليه بالضرب وطلب منه مبلغ مالى مقابل السماح له ببيع الخضراوات بالمنطقة، دون حدوث إصابات، وأنه لم يتقدم بأية بلاغات لقسم الشرطة عن تلك الواقعة.

وأمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

بلطجة

الداخلية

بائع خضروات

حملات امنيه

اخبار

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