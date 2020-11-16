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صور.. مظاهرات أمام المحكمة العليا فى تشيلى للمطالبة بالإفراج عن مجتجزين

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 08:00 م
صور.. مظاهرات أمام المحكمة العليا فى تشيلى للمطالبة بالإفراج عن مجتجزين مظاهرات أمام المحكمة العليا فى تشيلى
كتب عبد الوهاب الجندى

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تظاهر عشرات الأسخاص أمام مبنى المحكمة العليا في العاصمة التشيلية سانتياغو، اليوم الإثنين، للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين المحتجزين خلال الاحتجاجات الأخيرة التى شهدتها البلاد وفق صور نشرتها وكالة رويترز.

والشهر الماضي، شهدت شوارع العاصمة التشيلية سانتياغو انتشارا أمنيا مكثفا على خلفية المظاهرات الكبيرة التي شهدتها البلاد، والتي تزامنت مع الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات المناهضة الحكومة في التشيلي، والتي راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا.

وأشارت وزارة الداخلية التشيلية إلى نشر حوالي 40 ألف عنصر أمن لتفادي حدوث أي فلتان أمني وعدم تكرار سيناريو العام الماضي حيث تسببت المظاهرات التي استمرت لأيام في أكتوبر 2019 إلى اضطرابات كبيرة وشلّت العاصمة سانتياغو.

تظاهرات سنتاغو
تظاهرات سنتاغو

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

مظاهرات نسائية في تشيلي
مظاهرات نسائية في تشيلي

 


تشيلى

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