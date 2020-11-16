صور.. "سابس أكس" تطلق رحلة تحمل 4 رواد إلى محطة الفضاء الدولية

كتب عبد الوهاب الجندى

أطلقت شركة "سبايس إكس" رحلة تحمل أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في أول رحلة روتينية من سلسلة تأمل "ناسا" في أن تكون طويلة، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء اليوم الإثنين.

وشكفت الشركة عن هوية رواد الفضاء الأربعة، وهم الأمريكيون مايكل هوبكنز، وفكتور غلوفر وشانون، واكر والياباني سويشي نوغوشي.

وأطلقت الشركة رحلتها، من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية، ومن المقرر أن يبقى رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر.

وتأتي هذه الرحلة بعد مهمة تجريبية ناجحة استمرت من مايو إلى أغسطس، تولت فيها "سبايس إكس" نقل رائدَي فضاء أميركيين إلى المحطة ثم إعادتهما إلى الأرض من دون أي عوائق.



إنطلاق الرحلة للفضاء



بعد إطلاق الرحلة



رحلة سبايس أكس



غبار الإنطلاق



لحظة إطلاق الرحلة