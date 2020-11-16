صور.. حريق ضخم يجتاح مترو العاصمة الألمانية برلين

كتب عبد الوهاب الجندى

اندلع حريق ضخم فى متجر بمحطة مترو أنفاق العاصمة الألمانية برلين، مما أسفر عن وقع عدد غير محدود من المصابين نتيجة لاستنشاق الدخان المتصاعد من ألسنة اللهب، وفق ما ذكرة صحيفة B.Z الألمانية اليوم الإثنين.

وقالت الصحيفة الألمانية، إن عشرات من قوات الحماية المدنية تكافح للسيطرة على حريق كبير في محطة بمترو أنفاق برلين، فيما قالت خدمات الطوارئ إن عددا غير محدد من الأشخاص أصيبوا.

واجتاح الحريق سقف محطة "أونكل تومس هوتي" في منطقة زيليندورف بالمدينة بعد اندلاعه لأول مرة في متجر بجوار المحطة، وفقا لمتحدث باسم فرقة الإطفاء بالمدينة.

وقال المتحدث إنه ربما يتعين إخلاء عدد من المنازل المجاورة، وفق ما نشرت روسيا اليوم.

وأفادت خدمات الطوارئ بأنها تتوقع أن تستمر جهود السيطرة على الحريق خلال الليل، مشيرة إلى أن 90 من رجال الإطفاء على الأقل في موقع الحادث.