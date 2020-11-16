اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 04:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. حريق ضخم يجتاح مترو العاصمة الألمانية برلين

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:44 ص
صور.. حريق ضخم يجتاح مترو العاصمة الألمانية برلين حريق مترو برلين
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اندلع حريق ضخم فى متجر بمحطة مترو أنفاق العاصمة الألمانية برلين، مما أسفر عن وقع عدد غير محدود من المصابين نتيجة لاستنشاق الدخان المتصاعد من ألسنة اللهب، وفق ما ذكرة صحيفة B.Z الألمانية اليوم الإثنين.
 
وقالت الصحيفة الألمانية، إن عشرات من قوات الحماية المدنية تكافح للسيطرة على حريق كبير في محطة بمترو أنفاق برلين، فيما قالت خدمات الطوارئ إن عددا غير محدد من الأشخاص أصيبوا.
 
واجتاح الحريق سقف محطة "أونكل تومس هوتي" في منطقة زيليندورف بالمدينة بعد اندلاعه لأول مرة في متجر بجوار المحطة، وفقا لمتحدث باسم فرقة الإطفاء بالمدينة.
 
وقال المتحدث إنه ربما يتعين إخلاء عدد من المنازل المجاورة، وفق ما نشرت روسيا اليوم.
 
وأفادت خدمات الطوارئ بأنها تتوقع أن تستمر جهود السيطرة على الحريق خلال الليل، مشيرة إلى أن 90 من رجال الإطفاء على الأقل في موقع الحادث.
 
حريق مترو برلين
حريق مترو برلين

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

محاولة السيطرة على الحريق
محاولة السيطرة على الحريق

محاولة السيطرة على حريق مترو برلين
محاولة السيطرة على حريق مترو برلين

نقل المصابين
نقل المصابين

نيران مترو برلين
نيران مترو برلين

 


حريق

حريق مترو

حريق مترو برلين

مترو برلين

برلين

العاصمة الألمانية

المانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فاتن حمامة غيرت برنامج الفريق المصرى بمهرجان برلين بسبب ابنتها.. اعرف الحكاية

الخميس، 12 نوفمبر 2020 08:00 ص

إصابات فيروس كورونا فى ألمانيا ترتفع 23542 حالة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 07:40 ص

ألمانيا تسجل 16 ألفا و947 إصابة جديدة و107 وفيات بفيروس كورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:29 ص

وزير ألمانى يقترح شرح الدروس للتلاميذ بالمطاعم المغلقة لتطبيق التباعد

الأحد، 15 نوفمبر 2020 02:38 م

الأمير تشارلز يدافع في برلين عن "العلاقات القوية" عقب البريكست.. صور

الأحد، 15 نوفمبر 2020 06:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة