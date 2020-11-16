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صور.. تأجيل محادثات ليبيا دون تسمية حكومة انتقالية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 03:10 ص
صور.. تأجيل محادثات ليبيا دون تسمية حكومة انتقالية محادثات ليبيا - ستيفانى وليامز
رويترز

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تأجلت المحادثات بشأن مستقبل ليبيا دون تسمية حكومة جديدة تشرف على الانتقال إلى انتخابات محتملة العام المقبل، وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل.

وكان المشاركون الخمسة والسبعون الذين اختارتهم الأمم المتحدة للاجتماع في تونس على مدار الأيام الماضية اتفقوا بالفعل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر من العام المقبل.

لكن المحادثات انتهت دون أي اتفاق على سلطة تنفيذية موحدة قالت وليامز إنها ضرورية للوصول إلى الانتخابات.

وقالت المسؤولة الدولية في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات "لا يمكن حل عشرة أعوام من الصراع في أسبوع واحد".

وأضافت أن المندوبين سيستأنفون المحادثات عبر الانترنت خلال الأيام المقبلة لبحث  دور السلطة التنفيذية. وسيبحث المندوبون أيضا مسألة الأساس الدستوري للانتخابات.

المحادثات الليبية
المحادثات الليبية

 

ستيفاني وليامز والرئيس التونسي
ستيفاني وليامز والرئيس التونسي

 

ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز

 

 

 


محادثات ليبيا

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المحادات الليبية

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