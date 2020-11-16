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صور.. احتفالات في بيرو بعد إعلان استقالة الرئيس المؤقت

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:02 ص
صور.. احتفالات في بيرو بعد إعلان استقالة الرئيس المؤقت احتفالات بيرو
كتب عبد الوهاب الجندى

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أحتشد آلاف المواطنون فى ليما عاصمة بيرو، أما الكونجرس وفي الشوارع، احتفالا بإعلان استقالة الرئيس المؤقت مانويل ميرينو، بعد أيام من الاحتجاجات الدامية التى راح ضحيتها متظاهرين بين قتيل وجريح، وفق صور نشرتها وكالة رويترز اليوم الإثنين.

واستقال رئيس بيرو المؤقت مانويل ميرينو أمس الأحد بعد أن طالبته الأحزاب السياسية بالتنحي وإلا واجه المساءلة في أعقاب مقتل شخصين في احتجاجات على الإطاحة المفاجئة بسلفه.

وتولى ميرينو الرئاسة قبل أقل من أسبوع بعد أن صوت الكونجرس في بيرو يوم الاثنين الماضي على عزل مارتن فيزكارا من منصب الرئيس بسبب مزاعم تقاضيه رشى. وينفي فيزكارا هذه المزاعم. ولم يوضح ميرينو أو لويس فالديز، رئيس الكونجرس، من الذي سيصبح رئيسا في الوقت الحالي.

وكان ميرينو رئيس الكونجرس عندما قاد حملة لعزل فيزكارا. وقد طلب من حكومته مواصلة عملها للمساعدة في الفترة الانتقالية. وقال في كلمة عبر التلفزيون ظهر الأحد إن استقالته "لا رجعة فيها" ودعا إلى "السلام والوحدة".

 

احتفالات-بيرو-باستقالة-الرئيس-المؤقت
احتفالات-بيرو-باستقالة-الرئيس-المؤقت

 

امراة-أمام-قوات-الأمن
امراة-أمام-قوات-الأمن

 

امرأة-تردي-قناع-في-الاحتفالات
امرأة-ترتدي-قناع-في-الاحتفالات

 

رجل-يحمل-علم-بيرو
رجل-يحمل-علم-بيرو

 

مظاهرات-أمام-الكونجرس-في-بيرو
مظاهرات-أمام-الكونجرس-في-بيرو

 


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