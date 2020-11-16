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صحة المنيا تنظم اليوم قافلة طبية لأهالى قرية الديابة بمركز أبو قرقاص

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 08:00 ص
صحة المنيا تنظم اليوم قافلة طبية لأهالى قرية الديابة بمركز أبو قرقاص قافلة طبية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية الديابة بمركز أبو قرقاص، والتى تستمر على مدار يومين بدء من اليوم الاثنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

 


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