"صحة القليوبية" تطلق القافلة الطبية لتنظيم الأسرة "إطمنى.. من حقك تنظمى"

القليوبية إبراهيم سالم

أطلقت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، القافلة الطبية لتنظيم الأسرة "إطمنى.. من حقك تنظمى"، حيث بدأت من يوم 15 نوفمبر وتستمر حتى 19 نوفمبر، بعدد من المناطق منها "ميت نما – قرنفل - شبرا شهاب"، وذلك تحت إشراف الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه يوجد بالحملة كشف "نسا وأطفال"، وتقدم بها كل وسائل تنظيم الأسرة وجميع الخدمات مجانية، بالإضافة إلى الكشف بالسونار لطمأنة السيدات على حالتهن الصحية، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف مساعدة السيدات المصريات وتقديم كل وسائل تنظيم الأسرة هدية والخدمات كلها مجانية، بالإضافة إلى حضور ندوة توعية تضم كل المعلومات الصحية التى تفيد المرأة.

وكان الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عقد اجتماعا مع مديرى الإدارات الصحية ومسؤلى الطب الوقائى والرعاية الأساسية بالإدارات الصحية، وأمناء المخازن في حضور الدكتورة سعاد حتاتة وكيل المديرية، ومديرى الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، وذلك استكمالا لاستعدادات مديرية الشئون الصحية بالقليوبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشدد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على سرعة ترصد الحالات ومتابعتها من خلال فرق الترصد والعزل المنزلى، بالإضافة إلى تفعيل غرفة إدارات الأزمات بالإدارات الصحية، كما وجه بمتابعة حالات الاشتباهات لأطفال وطلاب المدارس، وعلى التزام جميع الوحدات والمراكز بإجراءات مكافحة العدوى.