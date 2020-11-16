"صحة أسوان" تعلن توفير الأنفلونزا الموسمية الرباعى للمواطنين

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، قطاع الطب الوقائى، عن توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية الرباعى للجمهور بمكتب صحة أول الكائن بالنفق والتطعيم، حيث يتم ملئ نموذج تطعيم لكل متطعم.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تطعيم من يرغب من المواطنين بلقاح الأنفلونزا الموسمية، وبخاصة فئات كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة "تنفسية – قلب – سكر – أمراض مناعة" وغيرها، وذلك فى ضوء قرار الأجور نظير الخدمات الوقائية، بجانب تطعيم المسافرين للعمرة بلقاح الأنفلونزا الموسمية.

وأشار مدير الطب الوقائى بأسوان، إلى عمل تكثيف للتوعية اللازمة لتشجيع المواطنين لتلقى التطعيم، فى إطار وقاية المواطنين من مرض الأنفلونزا الموسمية، موضحاً بأنه يؤجل تطعيم الأشخاص المصابين بحمى شديدة، ويمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأى مكونات هذا اللقاح، لافتاً إلى أنه فى حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج، والتطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر، جرعة كاملة من اللقاح "0,5 سم".

وقال الدكتور أبو المجد: بالنسبة للأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أى جرعات من لقاح الأنفلونزا الموسمية بسنوات سابقة فإنه يتم إعطائهم جرعتين كاملتين "0,5 سم"، يفصل بينهما فترة بينية لا تقل عن أربع أسابيع، موضحاً بأن مكان الحقنة بالنسبة للأطفال الرضع فى العضلة الأمامية للفخذ، والكبار فى العضلة الدالية بالذراع أو تحت الجلد، ولا يعطى لقاح الأنفلونزا الموسمية رباعى التكافؤ تحت أى ظرف فى الوريد.

وشدد "الطب الوقائى"، على ضرورة التنبيه على توفير اللقاح بكافة مكاتب التطعيم، وتطعيم المواطنين الراغبين داخل مكاتب التطعيم فقط، وتكليف فريق العمل الوقائى بالمديرية والإدارات الصحية بالإشراف والمتابعة الميدانية المستمرة لمكاتب التطعيم والتأكد من تنفيذ التعليمات.