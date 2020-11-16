"صحة أسوان" تحيى فاعليات اليوم العالمى لذكرى ضحايا حوادث الطرق

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الاثنين، فاعليات اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق.

وأكدت جمالات عباس، مدير السلامة والصحة المهنية بأسوان، أن الفاعليات، تناولت التنويه عن حوادث الطرق وكيفية التعامل معها وطرق تفاديها, كما تم مناقشة عرض لأبرز حوادث الطرق وطرق القضاء عليها وتجنبها.

وأوضحت مدير السلامة والصحة المهنية بأسوان، بأنه بالإطلاع على ثمار التوعية فى هذه المجال من خلال سنوات سابقة, تبين أنه أدى إلى خفض نسبة الإصابات من 12 ألف حاله فى مصر خلال سنة 2019 إلى 7000 حالة فى سنة 2020 بنسبة 44 %.

يأتى ذلك فى ضوء حرص مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان, على السلامة والصحة المهنية وخفض نسبة إصابات الطرق.

وأشرف على فاعليات اليوم عزت أنور، مراقب عام السلامة والصحة المهنية، وكيرلس ملاك وأحمد سيد مراقبين السلامة والصحة المهنية بالمديرية.