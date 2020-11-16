شقيق ضحية السفاح: كان يبحث معنا عن شقيقى ولم تظهر عليه علامات الإجرام

كتب عامر مصطفى

قال ناصر عبد اللطيف، شقيق رضا عبد اللطيف ضحية سفاح الجيزة، إن المتهم بقتل شقيقه، كان صديقاً شخصياً للمجني عليه، كما أنه تربي في وسط أسرتنا، ولم تظهر عليه أي علامات للإجرام قديما، قائلا:"والسمة المشتركة في الجرائم أنه لم يترك أثر فى أى جريمة".

وتابع عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، ان السفاح كان معهم خلال رحلة البحث عن شقيقى المجنى عليه، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية من تحرير محضر تغيب والبحث فى المستشفيات كان معاً دائماً.

وشهدت اعترافات سفاح الجيزة، المتهم بقتل زوجته ودفن جثتها بمقبرة داخل شقة ببولاق الدكرور، بالإضافة إلى قتل صديقه، ودفن جثته بمقبرة مجاورة لشقة زوجته، وانتحال صفة المجنى عليه، والاستيلاء على ممتلكاته، وارتكاب عدة جرائم أخرى، منها الزواج من طبيبة صيدلانية منتحلا صفة الضحية، والزواج من ابنة تاجر ثرى منتحلا صفة مهندس كهرباء، عن مفاجئة جديدة، حيث اعترف المتهم بقتل شقيقة إحدى زوجاته، التى اختفت فى ظروف غامضة منذ عدة سنوات، ودفن جثتها بمقبرة داخل شقة ببولاق الدكرور، لارتباطه بها وتهديدها بفضح أمره مع اقتراب زواجه من شقيقتها، فقرر قتلها ودفن جثتها، كما اعترف المتهم بقتل عاملة بمكتبه ملكه فى الإسكندرية، بعد وعده بالزواج منها، والاستيلاء منها على مبلغ 45 ألف جنيه، وتهربه من الارتباط بها، فقتلها ودفن جثتها داخل مخزن.

وكشفت تحريات قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، كواليس الكشف عن وصول ضحايا السفاح إلى 4 قتلى، حيث أن المتهم "قذافى" البالغ من العمر 49 سنة، مالك مكتبة، وحاصل على ليسانس حقوق، متهم بقتل صديقه المهندس "رضا" ، وانتحال اسمه، وقتل زوجته –زوجة المتهم- البالغة من العمر 34 سنة، ودفن جثتيهما بشقة فى بولاق الدكرور، أسفرت جهود مفتشى قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من خلال تطوير مناقشة المتهم، وفحص حالات الغياب فى أوساط الأشخاص المرتبطين به عن اعترافه بقتل عاملة بمكتبة خاصة به، وهى شقيقة إحدى زوجاته، تبلغ من العمر 25 سنة، مقيمة بالهرم، حيث ذكر المتهم أنه سبق وارتبط بعلاقة بالمجنى عليها، فى شهر فبراير 2015، قبل زواجه من شقيقتها، إبان عملها طرفه، ومع اقتراب موعد عقد قرانه على شقيقتها هددته بفضح أمره فعقد العزم على التخلص منها وقتلها.