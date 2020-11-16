سيدة تطالب بحبس والد زوجها بسبب تخلفه عن سداد نفقة الأقارب

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد والد زوجها المتوفي، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد نفقة الأقارب البالغة 7 ألاف جنيه شهريا، واعتياده على إرسال مبلغ 100 جنيه شهريا لطفلتيها مع سائقه الخاصة، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما منذ وفاه زوجها فى حادث واتهامها بأنها السبب فى وفاته، لتؤكد:" استولى على ميراثنا الخاص بزوجى رغم أنه ميسور الحال، ورفضه الإنفاق علينا ووضع يديه على منزلنا وسجله باسمه، وهددنى بالتخلص منى بسبب مقاضاته".

وأكدت:" واصل ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتى وميراث الطفلتين، ورفض دفع المبالغ المفروضة عليه وفق أحكام قضائية، ليقوم فى أخر مرة لجئت له فيها بالتعدى على بالضرب والإساءة لحفيدتيه، مما دفعنى لتحرير بلاغ بالواقعة".

وأضافت ع.ن.أ، البالغة من العمر 38 عام:" 13 عام زواج عشت فيهم خاضعة لأوامر أهل زوجي، ولكنهم بعد وفاته طرودني للشارع، وتحملت عنفهم ضدي وضربهم المبرح لي، دون أي أسباب، وتدخل والدته فى حياتي وتهديدي باحتجاز الصغار إذا طالبت بحقوقى فى أموال زوجي، لأعانى طوال 12 شهر، برفقة أطفالى بدون نفقات، وأنا لا أجد من يسدد لى إيجار المنزل، رغم أنهم ميسورى الحال".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة،ومن شروطها ان يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وان يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.