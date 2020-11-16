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سهم موديرنا يصعد لأعلى مستوى على الإطلاق بعد نجاح لقاح كورونا بنسبة 95%

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:34 م
سهم موديرنا يصعد لأعلى مستوى على الإطلاق بعد نجاح لقاح كورونا بنسبة 95% موديرنا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن سهم موديرنا يصعد لأعلى مستوى على الإطلاق بعد نجاح لقاح كورونا بنسبة 94.5%وأوضحت القناة أن أسعار خام برنت ارتفع قرب أعلى مستوياتها منذ سبتمبر بعد نتائج لقاح موديرنا.

وفى وقت سابق أعلنت شركة موديرنا الأمريكية نجاح لقاحها الذى يقى من فيروس كورونا بنسبة 95٪ تقريبًا، ووفقا لتقرير لصحيفة BBC البريطانية أكدت مودرنا إنه يوم رائع، وأن الشركة تخطط لتقديم طلب للحصول على الموافقة على استخدام اللقاح في الأسابيع القليلة المقبلة، ومع ذلك لا تزال هذه بيانات مبكرة، ولا تزال الأسئلة الرئيسية دون إجابة، وشملت تجارب اللقاح 30 ألف شخص في الولايات المتحدة مع إعطاء نصفهم جرعتين من اللقاح، بفاصل أربعة أسابيع، والباقون لديهم حقن وهمية، واستند التحليل إلى أول 95 ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.


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