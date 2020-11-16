سكرتير عام جنوب سيناء يطلق شعلة الأولمبياد الرياضية للمحافظات الحدودية .. صور

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أطلق اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء،اليوم الأحد، شعلة الأولمبياد الرياضى،بمركز شباب طور سيناء.

وينفذ الأولمبياد للمحافظات الحدودية والذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة على مدار شهري نوفمبر وديسمبر 2020، بمشاركة 20 مركز شباب من مراكز شباب بالمحافظة، وبحضور دكتور حاتم عبد الرحمن سعد الله، دكتور حسين جمعه حسين لادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضية " للشباب.

وتشهد الأولمبياد التنافس في ألعاب "كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة القدم الشاطئية، ألعاب القوى".

وتنطلق المرحلة التمهيدية لمنافسات منتصف نوفمبر الجاري لتحديد الفرق الفائزة للتنافس في المراحل التالية، ويقام اللقاء الختامي للأولمبياد لتحديد الفائزين في منتصف ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ

ويذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد على تكثيف الوزارة للأنشطة والمشروعات المقدمة لأبناء مصر في جميع المحافظات، وفى مقدمتها المحافظات الحدودية، والعمل على نشر ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة من خلال تلك البرامج في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسة، وتماشياً مع رؤية واستراتيجية الوزارة.

وتوقع الوزير تحقيق النجاح للأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، وتكريم الفائزين في المنافسات المختلفة تحفيزاً وتقديراً لهم، مشيراً الي أن الأولمبياد ستُحدث.

حالة من الرواج للأنشطة الرياضية والتنافس بين المشاركين، وتساهم في تعزيز قنوات التواصل بين الشباب المتنافسين من أبناء المحافظات الحدودية.

اطلاق الشعلة

المشاركين فى الأولمبياد

سكرتير عام محافظة جنوب سيناء خلال حفل اطلاق الشعلة

شعلة أولمبياد مراكز الشباب