اليوم السابع
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سقوط مسجل خطر بالدقهلية مطلوب فى قضية قتل ببورسعيد

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:23 ص
سقوط مسجل خطر بالدقهلية مطلوب فى قضية قتل ببورسعيد متهم - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكن ضباط مباحث مركز المطرية شمال محافظة الدقهلية، من القبض على مسجل شقى خطر مطلوب فى عدة قضايا من بينهما قضية قتل بمحافظة بورسعيد وبحوزته سلاح ناري.
 
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن قوة من مركز شرطة المطرية برئاسة الرائد احمد يسرى رئيس مباحث المركز، والنقيب احمد الدسوقي، رئيس وحدة تنفيذ الاحكام بالمركز، والقوة المرافقة لهم من ضبط محمود .م.ع.ا مدرج جنائيا، وله كارت معلومات، ومسجل خطر شقى، ومطلوب فى عدد من القضايا، و صادر له امر ضبط وإحضار فى قضية  قتل تابعة لمديرية أمن بورسعيد، وهارب منذ 3سنوات.
 
تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح نارى طبنجة عيار 9 ملى طويل، وكذا عدد من الطلقات ذات نفس العيار، وكذا كمية من مخدر الهيروين، و3 فرش حشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


الدقهلية

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مركز المطرية

ضبط مسجل خطر

بورسعيد

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