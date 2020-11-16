سقوط المتهمين بسرقة طفايات الحريق من عربات المترو

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة طفايات الحريق من داخل عربات مترو الأنفاق .. وضبط المسروقات لدى عميله، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، والعمل على إستهداف وضبط العناصر مرتكبى جرائم السرقة.

تمكنت الخدمات الأمنية والتابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينة لتأمين محطة مترو أنفاق أحمد عرابى بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) ، وبحوزته جوال بداخله (2 طفاية حريق خاصين بإحدى عربات قطار مترو الأنفاق)، وحقيبة بداخلها (عصا بنهايتها قطعة معدنية - مفتاح لفك الصواميل "المستخدمين فى فك الطفايات من مكان تثبيتها داخل عربات المترو") ، وبمواجهته إعترف بسرقته طفايتى الحريق من عربات المترو ، وقرر قيامه بإستقلال القطار من محطة بداية رحلته وفك الطفاية من مكان تثبيتها داخل العربات بإستخدام الأدوات المضبوطة مُستغلاً خلو العربة من الركاب وإخفائها داخل الجوال محاولاً الخروج من المحطة وسط تزاحم جمهور ركاب المترو.

وبتطوير مناقشة المتهم المذكور بمعرفة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بشرطة النقل والمواصلات إعترف بسابقة قيامة بسرقة عدد من طفايات الحريق الخاصة بالمترو والتصرف فيها بالبيع لعميله سيئ النية (مالك محل لبيع طفايات الحريق - له معلومات جنائية - كائن بدائرة قسم الأزبكية بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وعُثر بداخل محله على (17 طفاية حريق خاصين بمترو الأنفاق) ، وبمواجهته أيد ما جاء بإعترافات المتهم الأول، وقرر بشرائه الطفايات وقيامه بتغيير معالمها وبيعها للجمهور.