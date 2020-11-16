سفير إسرائيل بواشنطن: إدارة بايدن سترتكب خطأ إن عادت عن اتفاق إيران النووى

كتب أحمد عرفة

قال سفير إسرائيل بواشنطن، إن إدارة الرئيس التركى المنتخب جو بايدن سترتكب خطأ إن عادت عن اتفاق إيران النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أسقطت حملة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ادعاءً مركزيًا فى طعنها القانونى على نتيجة الانتخابات فى ولاية بنسلفانيا، والتى شكلت جزءًا رئيسيًا من فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن.

وفى الفترة التى سبقت جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، سحب الفريق القانونى للرئيس ادعاءاته بأن أكثر من 680 ألف بطاقة اقتراع غيابى تمت معالجتها بشكل غير قانونى دون أن يراقب ممثلو الحملة.