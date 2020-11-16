زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر ميندناو الفلبينية

رويترز

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزلا بقوة 6.1 درجة ضرب جزيرة ميندناو في الفلبين، وأضاف المركز أنه رصد مركز الزلزال على عمق 15 كيلومترا.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الفلبينية أمس الأحد، ارتفاع ضحايا إعصار فامكو الذي ضرب شمالي البلاد قبل أيام إلى 67 قتيلا.

وأوضح المتحدث باسم وكالة الحد من مخاطر الكوارث مارك تيمبال للصحفيين أن ثمة 12 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين بعد مرور الإعصار بالمناطق الشمالية بين الأربعاء والجمعة الماضيين.

وألحق الإعصار الذي يوجد حاليا في فيتنام أضرارا بـ25 ألفا و852 منزلا في الأراضي الفلبينية. وبحسب المتحدث، تضرر 1.1 مليون شخص جراء الإعصار الذي أجبر 370 ألفا على مغادرة منازلهم.