اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تنقل قاذفات صواريخ باتجاه ناجورنو قرة باغ بعد اتفاق السلام

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:38 م
روسيا تنقل قاذفات صواريخ باتجاه ناجورنو قرة باغ بعد اتفاق السلام القتال في ناجورنو قره باغ
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قلت روسيا قاذفات صواريخ متعددة على شاحنات إلى ممر بري تسيطر عليه بين أرمينيا وناجورنو قرة باغ فيما تعمل قوات حفظ السلام الروسية على تأمين أرض جديدة لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه بشأن الجيب في الأسبوع الماضي.

وتوسطت روسيا لإنهاء قتال استمر ستة أسابيع بين أذربيجان وقوات من عرق الأرمن في الجيب، وهو اتفاق ينتشر بموجبه ألفان من قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة في عملية ما زالت مستمرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنها أقامت سبعة مواقع مراقبة مؤقتة في ممر لاتشين الذي يبدأ من حدود أرمينيا إلى الجيب داخل أراضي أذربيجان وذلك لضمان العبور الآمن لقوات حفظ السلام الروسية إلى الأجزاء التي يسيطر عليها الأرمن في ناجورنو قرة باغ.

ورأى مراسلون لرويترز قاذفتين متعددتين لإطلاق صواريخ جراد على شاحنتين في ممر لاتشين. وبإمكان هذه القاذفات التي تعود إلى عصر الاتحاد السوفيتي إطلاق 40 صاروخا في 20 ثانية ويشير نشرها إلى أن روسيا حريصة على ضمان أمن قواتها.

وتعمل على كل قاذفة أطقم روسية إذ أكد الجنود لرويترز أنهم من روسيا.

وشاهد مراسلو رويترز دبابة روسية أيضا في المنطقة.

ويقول بيان على موقع الكرملين على الإنترنت عن نشر القوات الروسية إن ناقلات جند مدرعة ومركبات أخرى وعتاد سيكون مع قوة حفظ السلام المسلحة. ولم يتضمن البيان أي إشارة محددة إلى أنظمة إطلاق صواريخ.

ولم ترد وزارة الدفاع الأذربيجانية فورا على طلب التعليق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن جنودها يزيلون الألغام من ممر لاتشين ويبعدون السيارات والمركبات المدرعة المحطمة والمتروكة عن الطريق.

وقالت الوزارة إن موسكو ستراقب السلام من 18 موقع مراقبة يقتصر العمل فيها على الروس. وقوات حفظ السلام الروسية على اتصال مستمر بالقوات المسلحة في كل من أذربيجان وأرمينيا لمنع سوء الفهم.


روسيا

صواريخ

صواريخ روسيا

قرة باغ

اتفاق السلام في قرة باغ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

موسكو: 725 شخصًا عادوا إلى إقليم قره باغ بعد نزوحهم إلى أرمينيا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:37 م

بوتين وماكرون يؤكدان استعدادهما لتنسيق العمل حول أزمة "قرة باغ" ضمن مجموعة مينسك

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 04:20 م

روسيا: قوات حفظ السلام التابعة لموسكو نشرت 25 نقطة مراقبة فى إقليم قره باغ

الأحد، 15 نوفمبر 2020 09:12 م

تسليم أول المناطق فى إقليم قره باغ.. الرئيس الأذربيجانى يعد نظيره الروسى بإمهال أرمينيا 10 أيام إضافية لإخلاء منطقة كيلبجار فى كاراباخ.. وموسكو تنقل قوات روسية لحفظ السلام إلى أرمينيا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 05:31 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة