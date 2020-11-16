رصف طرق وتحويل مقلب قمامة بمركز ههيا فى الشرقية لحديقة عامة.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مقلب القمامة العمومي بمركز ههيا والذي بدأ العمل به لتحويله إلى حديقة عامة، استجابة لشكاوى المواطنين وحفاظا عليهم من آثار التلوث البيئي الناتج عن تكدس كومات القمامة ومنعاً لإصابتهم بالأمراض .

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا بإخلاء مقلب القمامة الكائن بمدخل مدينه ههيا بالقرب من المناطق السكنية وتفريغه تماماً من المخلفات وتحويله إلى حديقة عامة.

وعلى الفور قامت رئيس مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع وحده التد خل البيئي السريع ورفع جميع مخلفات القمامة بالمنطقة والتي تسببت لسنوات طويله في انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة نتيجة اشتعالها الذاتي مما أضر بصحه المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال الجاري تتفيذها حالياً بعد الانتهاء من رفع جميع كومات القمامة التاريخية بالمقلب تشمل تحديد الحديقة بطول 240 م وعرض 20 م بسور شجري (سياج أخضر) ووضع النجيل المزود بالري بالرشاشات وتجميل الحديقة بأحواض الزهور الملونة.

كما كلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة ههيا بوضع مقاعد ثابته لإستقبال المواطنين والزائرين للإستراحة عليها.

ورافق المحافظ في الجولة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات و الدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا.

وعلى جانب آخر، تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الرصف الجارية بطريق ههيا العلاقمة التابع لمركز ومدينة ههيا وذلك بطول 6500 كم وعرض 7 م وبتكلفة تصل إلى 13.699 مليون جنيه وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأشار المحافظ أن أعمال الرصف ستتضمن تمهيد الطريق ووضع طبقات الأساس والطبقة السطحيه والطبقة الرابطه تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت النهائية حيث من المقرر الإنتهاء من أعمال رصف طريق ههيا العلاقمة ودخوله الخدمة مطلع العام القادم ٢٠٢١...

يأتي هذا في إطار خطة محافظة الشرقية للنهوض والإرتقاء بالطرق الداخلية والسريعة في جميع مراكز ومدن المحافظة حيث من المقرر أيضا رصف 4 شوارع داخلية بمدينه ههيا وهم ( شارع الحاجه أمنه - شارع السلام - شارع الحاشية - شارع عمر بن الخطاب) بإشراف من مديرية الطرق وبتكلفة تصل إلى 4 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أنه دائم المتابعة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والتي من شأنها أن تحظى بقبول ورضا المواطنين لما ستقدمه لهم من خدمات من شأنها توفير الحياه الكريمة لهم.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات و الدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا.



أعمال الرصف الجارية بنطاق مركزههيا



أعمال الرصف الجارية بنطاق مركزههيا



أعمال الرصف الجارية بنطاق مركزههيا



الأعمال النهائية لتحويل أحد مقالب القمامه بمركز ههيا إلى حديقه عامه



الأعمال النهائية لتحويل أحد مقالب القمامه بمركز ههيا إلى حديقه عامه



الأعمال النهائية لتحويل أحد مقالب القمامه بمركز ههيا إلى حديقه عامه