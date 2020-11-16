رايح فين القطر فاتك.. تعليقات ركاب محطة كوم أمبو على وجود حمار بالرصيف

أسوان – عبد الله صلاح

تداول مجموعة من المدونين على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو يظهر فيه حماراً وهو يتجول على رصيف محطة قطار مدينة كوم أمبو، وهو الأمر الذى قوبل بالسخرية من رواد التواصل الاجتماعى وأيضاً من المواطنين شهود عيان الواقعة.

وظهر "الحمار الشارد" يمشى وحيداً على رصيف المحطة دون أن يعترضه أحد والتقط بعض المواطنين فيديو للحمار ووجهوا له كلاماً قائلين: "ألبس كمامة" و"اقطع تذكرة الأول" وغيرها من التعليقات.

وفى سياق آخر، أرسل القارئ مصطفى الوكيل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى السابع يتضرر فيها من عدم افتتاح الوحدة الصحية فى قرية الرغامة البلد مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان على الرغم من بدء العمل فى تطويرها منذ فترة طويلة مما يعمل على معاناة أهل القرية فى الحصول على العلاج.

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن وحدة صحة الرغامة البلد ضمن الوحدات الصحية التى تم إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وجارى العمل على تطويرها، موضحًا بأنه سيتم تسليمها خلال شهر ديسمبر المقبل.